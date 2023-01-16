Южноуральцев будут судить за кражи металлолома из поездов

В Челябинской области семерых местных жителей будут судить за хищение металла из грузовых поездов, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.

По версии следствия, в период с июля 2021 года по октябрь 2022 года обвиняемые, находясь на станции Кунашак, похитили из полувагонов грузовых поездов лом черных металлов. Ущерб составил 366 тыс. рублей.

Также они пытались похитить лом черных металлов стоимостью 255 тысяч рублей. Похищенное было изъято и возвращено представителям потерпевших организаций.