В Италии задержан босс "Коза ностра", который скрывался от властей 30 лет

Итальянские власти задержали Маттео Мессину Денаро, который считается боссом мафии "Коза ностра". Об этом сообщило агентство АNSА.

Денаро скрывался от правосудия с 1993 года, он возглавлял список самых разыскиваемых мафиози страны.

Арест был проведен на Сицилии в провинции Трапани, пишет РИА Новости. Предполагаемый главарь "Коза Ностра" заочно приговорен к пожизненному сроку за участие в убийстве прокуроров в 1992 году, которые боролись с местной мафией. Также его подозревают в убийствах на территории Флоренции, Рима и Милана.

По данным журнала Forbes, Денаро находится на шестом месте в списке 10 самых разыскиваемых преступников в мире. С 2007 года, после ареста Бернардо Провенцано, считается "крестным отцом" всей мафии Италии.

В 2013 году в Лондоне был задержан главарь "Коза ностра" Доменико Ранкандоре, скрывавшийся от итальянский властей 19 лет. В 1990-е годы Ранкандоре был одной из ключевых фигур мафиозной группировки "Коза Ностра" в итальянском городе Палермо и руководил преступным сообществом в палермском пригороде Трабиа. В середине 1990-х он сбежал из Италии и перебрался жить в Великобританию, где в последние годы, предположительно, руководил туристическим агентством.