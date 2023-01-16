Житель Екатеринбурга отсудил у застройщика почти полмиллиона за плохую вентиляцию

В Екатеринбурге житель города отсудил у застройщика компенсацию за отказ устранить недостатки в доме.

Как сообщили Накануне.RU в управлении Роспотребнадзора по Свердловской области, еще в 2018 году Ленинский районный суд поддержал иск екатеринбуржца о восстановлении его нарушенных прав застройщиком. Последнего обязали в 45-дневный срок устранить недостатки в системе вентиляции в квартире уральца.

Однако только через год застройщик направил договор подряда с третьим лицом на устранение недостатков. Срок окончания работ был установлен не позднее июня 2019 года, но и к этому времени работы проведены не были. Тогда владелец жилья обратился в консультационный пункт для потребителей, который от его лица подготовил заявление о неустойке за неисполнение решения суда.

С застройщика в пользу клиента взыскали неустойку в 300 рублей за каждый день просрочки – на общую сумму 240 тысяч рублей. Однако тот все равно не приступил к исправлению недостатков. После этого специалисты подготовили заявление об изменении способа исполнения решения суда. Речь шла о взыскании с застройщика рыночной стоимости уменьшения цены договора участия в долевом строительстве – около 225 тысяч рублей.

В итоге Ленинский районный суд Екатеринбурга удовлетворил это требование. Дополнительно он взыскал с застройщика расходы потребителя на проведение строительной экспертизы – 11,5 тысяч рублей.