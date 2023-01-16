Суд отказал в мобилизации экс-главе МУГИСО Пьянкову

Бывшему главе МУГИСО Алексею Пьянкову повторно отказали в мобилизации. Изначальное решение о призыве отозвала комиссия по мобилизации РФ, а теперь к этому же решению пришел и Ленинский районный суд.

Напомним, ранее Алексею Пьянкову была избрана мера пресечения в виде залога. Получив повестку, экс-чиновник отбыл на СВО за несколько дней до истечения срока ознакомления с материалами уголовного дела, поэтому юридически следствие нельзя считать завершенным. При этом, по заявлению адвоката экс-министра Николая Каргаполова, отъезд его подзащитного на спецоперацию не нарушает российское законодательство.

Когда повестку отозвали, Пьянков решил обжаловать это решение в суде, однако и там военный комиссариат настоял, что бывший чиновник не может быть мобилизован. В своих доводах представители ответчика основывались на п.3 ст.23 закона "О воинской обязанности и военной службе". Согласно ему, призыву не могут подлежать граждане, в отношении которых ведется дознание/предварительно следствие.

Ленинский районный суд прислушался к доводам сторон и отказал Пьянкову в удовлетворении иска.

Напомним, изначально Алексею Пьянкову предъявлены обвинения по пяти эпизодам: в получении взяток (статья 290 УК РФ) и растрате (статья 160 УК РФ), позже к этому добавилось обвинение в создании ОПГ.