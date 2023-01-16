16 Января 2023
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Общество В России
Фото: СКР России

Бастрыкин велел СКР заняться расследованием инцидентов с российскими дипломатами

Следственный комитет России займется расследованием "информации о противоправных действиях в отношении российских диппредставительств и консульских учреждений". Распорядился об этом председатель СКР Александр Бастрыкин, говорится в заявлении ведомства.

Бастрыкина заинтересовало интервью замминистра иностранных дел России Евгения Мванова, в котором тот рассказал о "попытках поджечь посольства и подстроить ДТП с российскими дипломатами в ряде стран Запада".

"Отмечаются факты нарушения иностранными государствами международного права, в том числе в сфере обеспечения безопасности российских диппредставительств и консульских учреждений. Также имеются случаи совершения в отношении российских загранучреждений и их персонала не только провокаций, но и насильственных действий", - считают в СКР.

Заниматься расследованием событий в западных странах поручено главному следственному управлению.

Теги: скр, дипломаты, расследование, александр бастрыкин



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