"Вкусно – и точка" подала заявку на регистрацию товарного знака в Казахстане

Российское ООО "Система ПБО", владеющее сетью ресторанов "Вкусно – и точка", подало заявку на регистрацию своего товарного знака в Казахстане. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства юстиции республики.

Уточняется, что заявка находится на рассмотрении Национального института интеллектуальной собственности министерства юстиции.

5 января сообщалось, что сеть ресторанов McDonald’s в Казахстане прекращает работу под этим брендом из-за ограничений в поставках.

Управляющая компания Food Solutions KZ обещала объявить об открытии обновленных ресторанов под другим названием в ближайшее время.