16 Января 2023
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Общество Челябинская область
Фото: gubernator74.ru

Челябинский депутат Госдумы продолжит службу в зоне СВО

Депутат Госдумы от Челябинской области Олег Голиков, который участвует в СВО, принял решение продлить контракт.

"Очень горжусь нашими бойцами, своими земляками, нашей Родиной. И потому принял решение продлить контракт и дальше служить Родине. Одним из значимых аргументов стала поддержка моей семьи. Готов дальше выполнять свой боевой долг", - сообщил депутат в своем телеграм-канале.

Напомним, Голиков подал заявление на участие в спецоперации. Он служил в армии и является сержантом запаса. В октябре он получил повестку и уехал в учебную часть в качестве добровольца.

В декабре депутат предложил запретить работать в органах государственной власти россиянам, уехавшим из страны в период частичной мобилизации.

Теги: Олег Голиков, СВО, депутат, спецоперация,



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