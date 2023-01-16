В России доходы от продажи нефти и газа выросли на 28%

В России добыча нефти в 2022 г. составила 535 млн т. Экспорт нефти вырос на 7%, экспорт СПГ – на 8% (до 46 млрд куб. м). Поставки газа в Китай выросли на 48% (до 15,5 млрд куб м). Добыча угля выросла на 0,3%, до 442 млн т. Доходы бюджета от нефтегазовой отрасли выросли в 2022 г. на 2,5 трлн руб. (или 28%).

Такие результаты основных отраслей энергоносителей за 2022 г. привел вице-премьер России Александр Новак. По его словам, добыча нефти выросла на 2%, он назвал это "позитивным результатом" на фоне санкций.

"Добыча нефти по итогам прошлого года составила 535 млн т, это на 10 млн тонн выше, чем в 2021 г., или плюс 2%", - цитирует "Ъ" Новака.

Производство бензина и дизельного топлива увеличилось на 4,3% и 6% соответственно. Бензин подорожал на 0,7%, дизтопливо – почти на 10%.