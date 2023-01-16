16 Января 2023
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Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

"Синаре-Девелопмент" разрешили построить на Широкой речке пансионат

"Синара-Девелопмент" сможет построить на Широкой речке пансионат. Соответствующее разрешение подписал глава Екатеринбурга Алексей Орлов.

"Предоставить разрешение на условно разрешенные виды использования "гостиничное обслуживание", "санаторная деятельность" в отношении земельного участка с кадастровым номером 66:41:0000000:1154", - говорится в постановлении.

Шестиэтажный пансионат расположится в районе Чусовского тракта и улицы Хрустальногорской в территориальной зоне ЦС-1 (зона объектов здравоохранения). На каждой половине этажа будет расположено по четыре одноместных и восемь двуместных номеров. Территорию вокруг тоже благоустроят, разбив декоративный пруд, беседки, а также обустроив закрытую прогулочную зону и парк с сенсорным садом.

Напомним, что ООО Специализированный застройщик "Железно Екатеринбург" тоже еще на шаг приблизился к строительству многоквартирных жилых домов на Широкой речке. Госэкспертиза одобрила строительство в микрорайоне "Красная горка" на территории "Круглого леса".

Теги: пансионат, Синара-Девелопмент, Широкая Речка



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