ВСУ разбомбили здание в центре Донецка

В 8.35 утра украинские боевики нанесли артиллерийский удар по Калининскому району Донецка. Практически полностью разрушено торгово-офисное здание на проспекте Ильича - одной из самых оживленных магистралей города. Мощный взрыв был слышен на много километров.

Известно минимум о четырех пострадавших на улице. Однако в самом здании под завалами могут находиться люди. Сейчас идет разбор завалов, задействована специальная техника. На место прибыл мэр города Алексей Кулемзин. Он сообщил, что также повреждено здание СТО "Автопрофи", повреждены два многоквартирных жилых дома, кровля здания "Второго ликёро-водочного завода" и маршрутное такси.

Предположительно обстрел велся из Орловки, что близ Авдеевки. По информации представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, боевики выпустили три ракеты из РСЗО.