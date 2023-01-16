В Варне после капитального ремонта открылась уникальная гимназия

Единственная в Челябинской области сельская гимназия им. Карла Орфа открылась после капитального ремонта и приняла первых учеников, сообщили Накануне в пресс-службе РМК.

Гимназия в селе Варна работает с февраля 1992 года, в 1994 году образовательное учреждение переехало в новое здание. С тех пор в нем проводили только косметические ремонты. В канун 2022 года в ходе традиционной пресс-конференции губернатор Челябинской области дал задание решить проблему. Алексей Текслер отметил, что работы надо провести незамедлительно.

За счёт налоговых поступлений, полученных сверх плана благодаря успешной производственной деятельности АО "Михеевский ГОК" (входит в Группу РМК), удалось своевременно разработать и согласовать проектно-сметную документацию и подать заявку в федеральный проект "Модернизация школьных систем образования". Совместная работа градообразующего предприятия, местных и областных властей позволила учебному заведению принять федеральное финансирование на проведение капремонта.

"Сегодня знаковое событие не только для варненского района, а для всей Челябинской области. Начиная с входной группы гимназии, территории и заканчивая каждым кабинетом, видно, с какой любовью, а самое главное, с выполнением всех современных требований обновили учреждение. Здорово, что появились новые возможности для детей: центр детских инициатив, библиотека, спортивный зал, который совмещён с тренажёрным залом. Всё это позволит нашим детям получать равные возможности: неважно, в какой точке Челябинской области они находятся – в мегаполисе это или в селе. Огромное спасибо нашему губернатору, который поддерживает все инициативы, и бизнесу в территории", - отметил начальник управления общего образования министерства образования Челябинской области Елена Бухмастова.

Масштабный ремонт общей стоимостью порядка 104 миллиона рублей начался в июле 2022 года, из федерального бюджета на реконструкцию было направлено 54 904 700 рублей, из областного – 32 632 800, местному бюджету ремонт здания обошёлся в 16 863 000 рублей. Работы продолжались 8 месяцев, и 2023 год стартовал для гимназистов с торжественного пуска объекта в эксплуатацию.

Гимназия в посёлке Варна совмещает в себе также детский сад, центр дополнительного образования "Варна", кроме того, здесь же функционирует пункт проведения основного государственного экзамена. В образовательном учреждении работает 43 педагога, обучается 580 учащихся, 42 воспитанника детского сада "Солнышко". 780 сельских детишек посещают занятия в ЦДО "Варна".

"В 2009 году наш район подписал соглашение с Михеевским ГОКом о взаимодействии на территории. И тогда же у нас появились дополнительные доходы. Когда подошла необходимость ремонта данной гимназии, деньги, поступившие в бюджет района за счет работы предприятия, позволили нам оформить проектно-сметную документацию. Кроме того, за счёт деятельности ГОКа администрации удалось привести в должный вид и районную библиотеку, 4 парка, а также составить пакеты проектно-сметной документации для ремонтных работ в нескольких сельских домах культуры. Один из которых – Дом культуры в селе Кулевчи, запущен в эксплуатацию 12 января" – рассказал глава Варненского района Константин Моисеев.

В Доме культуры села Кулевчи работают 11 творческих коллективов, два из них имеют звание "народный". Здание построено в 1975 году. Население Кулевчей – не более 900 человек восьми разных национальностей, у каждой есть своё культурное объединение, занимающееся сохранением культурного наследия народностей. За годы работы ДК в здании не было проведено ни одного серьёзного ремонта. После проведения госэкспертизы проектно-сметной документации Кулевчинский ДК вошёл в государственную программу «Развитие культуры и туризма в Челябинской области». Из федерального, регионального и местного бюджетов было выделено более 16 млн рублей. Разработать проектно-сметную документацию, а это обязательное условие прохождения в федеральный проект, удалось также благодаря перевыполнению плана по собираемости налогов за счёт деятельности Михеевского ГОКа.

Аналогичную работу с властями регионального и муниципального уровней по поддержке территорий присутствия РМК ведёт и в Хабаровском крае, где сейчас строится предприятие на Малмыжском месторождении.