16 Января 2023
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Происшествия За рубежом
Фото: AP Photo / Niranjan Shreshta

В сети появилось видео с борта разбившегося в Непале самолета Yeti Airlines

В сети появилось видео с телефона пассажира самолета Yeti Airlines, разбившегося накануне в Непале. Предположительно, мужчина вел прямую трансляцию в соцсети, когда случилась авиакатастрофа. При этом СМИ расходятся в версиях о принадлежности смартфона: одни заявляют, что снимал член непальского парламента, другие – что это видео гражданина Индии.

Мужчина снимает город из иллюминатора самолета ATR72, потом слышатся крики и после в кадре видны только горящие обломки на фоне ужасающих звуков.

На борту разбившегося самолета находились 72 человека. Все они погибли при заходе самолета на посадку в Покхаре, крупном туристическом центре страны. Среди погибших было четверо россиян, информацию подтвердило российское посольство в Непале.

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Теги: видео, авиакатастрофа, atr72



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