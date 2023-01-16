В сети появилось видео с борта разбившегося в Непале самолета Yeti Airlines

В сети появилось видео с телефона пассажира самолета Yeti Airlines, разбившегося накануне в Непале. Предположительно, мужчина вел прямую трансляцию в соцсети, когда случилась авиакатастрофа. При этом СМИ расходятся в версиях о принадлежности смартфона: одни заявляют, что снимал член непальского парламента, другие – что это видео гражданина Индии.

Мужчина снимает город из иллюминатора самолета ATR72, потом слышатся крики и после в кадре видны только горящие обломки на фоне ужасающих звуков.

На борту разбившегося самолета находились 72 человека. Все они погибли при заходе самолета на посадку в Покхаре, крупном туристическом центре страны. Среди погибших было четверо россиян, информацию подтвердило российское посольство в Непале.

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