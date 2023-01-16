На инфраструктурные проекты Севморпути потратят 3,8 миллиарда

На создание цифровой экосистемы Северного морского пути (СМП), которая объединит все электронные сервисы для участников логистического рынка, направят 3,8 млрд руб.

Разработку планируется завершить к середине 2025 г., сообщает Правительство России. Речь идет о создании "ледового навигатора". Платформа позволит получать актуальные данные о погодных условиях, расположении судов и загруженности портов, логистические услуги (например, оформление разрешений на проход судов).

Более 3,5 млрд руб. направят на углубление акватории порта "Бухта Север" в устье Енисея. Часть средств пойдет на создание систем безопасности мореплавания, что позволит проводить суда, перевозящие более 120 тыс. т полезного груза. Это позволит к 2024 г. увеличить объем грузоперевозок по СМП на 80 млн т.

"Президент подчеркивал, что это позволит России полнее раскрыть свой экспортный потенциал, наладить эффективные логистические маршруты, в том числе в юго-восточную Азию. Такая работа важна для укрепления суверенитета и безопасности страны. Рассчитываем, что принятые меры будут стимулировать экономическую активность в арктической зоне, улучшат транспортную доступность и снабжение ее жителей необходимой продукцией и в целом ускорят развитие региона", – сказал премьер-министр Михаил Мишустин.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о развитии Северного морского пути (СМП) до 2035 г. На 150 мероприятий выделят 1,8 трлн руб.