Мобилизованным и добровольцам за участие в СВО засчитают двойной стаж

Страховой стаж мобилизованных, контрактников и добровольцев в период участия в спецоперации будет засчитываться в двойном размере. Соответствующее постановление утвердило правительство РФ.

Также для мобилизованных продлены сроки предоставления налоговых деклараций и отчетов о движении денежных средств по счетам, сообщает пресс-служба кабмина.

Ранее Госдума запретила судопроизводство в отношении мобилизованных и добровольцев, принимающих участие в боевых действиях.