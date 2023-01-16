В Екатеринбурге УФАС запретило звуковую рекламу компьютерного клуба

В Екатеринбурге УФАС добилось прекращения звуковой рекламы в самом центре города. Антимонопольное ведомство возбудило дело.

Как сообщили Накануне.RU в Свердловском УФАС России, к ним стали поступать жалобы от горожан, которые во время работы постоянно слышали звуковую рекламу компьютерного клуба "Мегадром" на улице Вайнера. Как установили антимонопольщики, реклама звучала из колонки и представляла собой записанный под музыку рэп длительностью более двух минут. После окончания она сразу же начинала воспроизводиться заново – и так весь день.

Как пояснили в ведомстве, в данном случае колонка была закреплена на входе в здание, что нарушает закон "О рекламе". Сразу после возбуждения дела распространение данного звукового ролика было прекращено.

Напомним, ранее УФАС добилось признания ненадлежащей звуковой рекламы на улицах уральской столицы.