16 Января 2023
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Общество За рубежом
Фото: Накануне.RU

В Казахстане 20 школ перешли на "удаленку" из-за холода в классах

В казахском Темиртау 20 школ перешли на "удаленку" из-за того, что в школьных помещениях холодно.

"Уважаемые родители! В связи с несоответствием санитарно-эпидемиологическим требованиям температурного режима из-за несоблюдения температурного графика подачи тепла ТЭЦ-2 АО "АрселорМиттал ТЕМИРТАУ" (недогрев – 18 градусов) 16 января занятия первой смены переводятся на дистанционный формат обучения", - сообщил в своем Telegram-канале отдел образования Темиртау.

Речь идет о школах №№2, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 14, 16,17,19, 20,21,22, 23,24, 27, 31, женской гимназии, ПТКЛ, гимназиях имени Бокейхана и №1. Остальные школы работают в штатном режиме.

Теги: Тимертау, школа, мороз



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