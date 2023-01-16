16 Января 2023
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Образование Свердловская область
Фото: admtyumen.ru

Пять свердловских школ не подготовились к реализации нацпроекта "Образование"

Ученики пяти школ Свердловской области едва не остались без новых компьютеров из-за того, что учебные учреждения не были готовы к реализации нацпроекта "Образование". Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

В рамках федерального проекта "Цифровая образовательная среда" был заключен госконтракт на поставку в школы ноутбуков с предустановленным программным обеспечением. К этому времени учебные заведения должны были подготовить компьютерные классы и провести работы по созданию беспроводных точек доступа к сети "Интернет". Однако прокурорская проверка показала, что в пяти учреждениях такие работы не проводились.

"Указанные обстоятельства свидетельствуют о ненадлежащем исполнении своих обязанностей должностными лицами образовательных учреждений, задействованных при реализации национального проекта "Образование". В целях устранения выявленных нарушений прокуратура директорам образовательных организаций внесла представления", - сообщили в ведомстве.

Только после вмешательства прокуратуры, для учеников подготовили оборудованные места для занятий с компьютерами. Беспроводные точки доступа тоже были установлены, а ноутбуки введены в эксплуатацию.

Теги: Образование, нацпроект, школа, компьютер, прокуратура



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