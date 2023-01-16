В Челябинской области на ремонт дорог направят более 5 млрд рублей

В Челябинской области в 2023 году на ремонт дорог направят более 5 млрд рублей, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального миндортранса.

В регионе будет отремонтировано 44 объекта в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги". Общая протяженность дорог регионального или межмуниципального значения, на которых будут проводиться работы по строительству, ремонту, капитальному ремонту и содержанию составит 189,2 километра.

В область за пять лет в рамках нацпроекта было отремонтировано более 1 тыс. км дорог.