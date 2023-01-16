Россияне комментируют санкции Зеленского против себя

Многие из россиян, против которых первое лицо украинского режима Владимир Зеленский накануне ввел санкции, прокомментировали свое попадание в "черный список" Киева. Всего в указе 198 человек.

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Основной мыслью высказывания российских деятелей, прокомментировавших санкции Зеленского против них, является то, что режим признает их значимость и опасается их влияния.

Обозреватель Юрий Подоляка обратил внимание на то, что Зеленский постановил лишить его всех активов. Однако в настоящее время в одном из сумских судов слушается дело об этом же. То есть своим укзаом он показал бессмысленность самого вопроса.

Певец Юрий Лоза отметил, что не в состоянии понять, что такое санкции против человека, более восьми лет находящимся в списках сайта "Миротворец" и которому запрещен въезд на территорию Украины. У него там ничего нет, и отнимать у него нечего. Санкции Зеленского - это все равно что санкции Мозамбика или Гондураса.

Актер Егор Бероев просто призвал его поздравить.

Член Центрального совета партии "Справедливая Россия - за правду!" писатель Николай Стариков считает, что благодарить Зеленского за попадание в санкционный список не стоит.

"Упырям и кровопийцам, вроде Зеленского, спасибо не говорят. Преступники и мерзавцы - вот кто они. Понятно, что эти санкции - это все фуфло. Как и вся украинская государственность. Работаем дальше", - написал он.

Из санкций Зеленского можно сделать вывод, что в его офисе внимательно смотрят, считает бывший посол ЛНР в Москве Родион Мирошник, часто выступающий в них.

В списке также граждане Украины. Военкор из Донецка Денис Григорюк подчеркивает, что Зеленский вве против него персональные санкции не только за журналистскую деятельность, но и за то, что он способствовал вывозу людей из зоны боевых действий, за гуманитарную помощь гражданским, которых бросила украинская власть, а боевики ВСУ и "Азова" прикрывались ими как живым щитом.

А бывшая телеведущая закрытого телеканала NewsOne Диана Панченко возмущена. Страну довели до разрухи, и виновные в этом ищут виноватых.

"Володя, пока вы можете жестко зачищать информационное поле и кошмарить неугодных, но это пройдет. И на какие бы журналы тебя не лепили, если у тебя забрать внимание и деньги, ты, как мелкий актеришка, беспринципный и безыдейный человек, останешься полным 0", - написала Панченко.

Напомним, в "черном списке" также режиссер Андрей Кончаловский, актеры Егор Бероев, телеведущие Ангелина Вовк, Дмитрий Губерниев, Руслан Осташко, блогер Юрий Подоляка, Дмитрий "Гоблин" Пучков, военкоры Семен Пегов, Юрий Котенок, политолог Владимир Корнилов, украинский социолог Евгений Копатько и др.