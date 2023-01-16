В Белоруссии начались совместные с Россией учения военной авиации

В Белоруссии начались совместные летно-тактические учения подразделений вооруженных сил республики и России. Об этом сообщается в Telegram-канале белорусского министерства обороны.

В учениях принимают участие подразделения, входящие в состав авиационного компонента региональной группировки войск. мероприятия будут проходить с 16 января по 1 февраля 2023 года.

План маневров предполагает, в частности, отработку высадки тактического десанта, ведения воздушной разведки, доставки грузов и эвакуации раненых.

Ранее замминистра обороны Белоруссии Андрей Жук сообщил, что две страны в дальнейшем будут совершенствовать подготовку военных. В Министерстве иностранных дел РФ заявляли, что российская группировка войск в Белоруссии не будет участвовать в СВО.