В Екатеринбурге врачу дали 9 лет "строгача" за выращивание конопли

Суд в Екатеринбурге вынес приговор 40-летнему хирургу-стоматологу. Он выращивал дома наркотики и продавал их, за что теперь отправится в колонию.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, однажды мужчина приобрел семена наркосодержащего растения – конопли и освоил методику ее выращивания. После этого он приспособил одну из своих квартир на улице Машинная в уральской столице под выращивание и возделывание растений, закупил удобрения, поставил лампы. В дальнейшем он получал из своего "урожая" марихуану.

Через мессенджер уралец договорился продавать выращенный "товар" своему знакомому и с июля по октябрь 2021 года совершил три таких сделки. Во время продажи очередной партии наркотика врач был задержан сотрудниками полиции.

В ходе обыска его квартиры силовики изъяли растения конопли общей массой свыше 2,7 килограмм, около кило марихуаны, а также части растений каннабиса массой более 2,1 килограмм. Также у него дома нашли электронные весы и полимерные банки в количестве 205 штук.

Как отметили в прокуратуре, свою вину доктор признал в полном объеме. Октябрьский районный суд Екатеринбурга вынес ему свой приговор: девять лет в исправительной колонии строгого режима. Также мужчине назначен штраф в 500 тысяч рублей.