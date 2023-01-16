В Тюменской области вузы эвакуировали после сообщений о "минировании"

В Тюменской области эвакуировали два вуза - Государственный аграрный университет и Тобольский педагогический институт (филиал Тюменского государственного университета), передает корреспондент Накануне.RU.

В Тобольске в университет на почту поступило анонимное сообщение об угрозе взрыва. Работа учебного заведения переведена в дистанционный формат. Заведение проверяют сотрудники полиции.

Также эвакуация прошла в Государственном аграрном университете Северного Зауралья в Тюмени. В вузе подтвердили информацию об анонимном "минировании". Письмо поступило утром

"Алгоритмы действий в таких ситуациях отработаны. Университет был эвакуирован. На месте работают сотрудники экстренных служб. Учебный процесс будет возобновлен после проведения проверки", - говорится в сообщении.

По предварительной информации, тревога - ложная. Это не первый случай, когда неизвестные "минируют" учебные заведения, а также различные административные здания.