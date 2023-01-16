В Госдуме добились восстановления гауптвахт в учебных центрах для мобилизованных

В учебных центрах для мобилизованных будут восстановлены гауптвахты. Об этом в своем Telegram-канале написал депутат Госдумы от Свердловской области Максим Иванов.

"Еще в ноябре обсуждали с командованием Елани, что "губа" в учебных центрах все-таки нужна. Потому что на сотню честных и порядочных мобилизованных всегда найдется один деятель, который сеет смуту или ведет себя не по уставу дерзко. Таких надо показательно садить под замок. Направил запрос в Минобороны. Получил оперативный и положительный ответ", - написал парламентарий.

По его словам, соответствующие распоряжения уже даны. Помещения оборудуют в воинских частях-формирователях, ответственных за подготовку мобилизованных военнослужащих.

Напомним, речь о возрождении гауптвахты зашла после того, как в учебном центре в Елани скончался еще один мобилизованный. Туда будут направлять военнослужащих, арестованных за пьянство, дебош и другие жесткие нарушения дисциплины.