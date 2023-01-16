Посольство в Непале подтвердило гибель четырех россиян при крушении самолета

Посольство России в Непале подтвердило гибель четверых россиян при крушении самолета авиакомпания Yeti Airlines.

В ведомстве выразили соболезнования родственникам и семьям погибших, пишет РИА Новости.

Ранее управление гражданской авиации Непала опубликовало список пассажиров разбившегося самолета. В нем значатся имена четырех россиян, а также 53 граждан Непала, пяти граждан Индии, двух граждан Кореи и по одному – Аргентины, Австралии, Франции и Ирландии.

Крушение турбовинтового среднемагистрального самолета АTR 72 производства франко-итальянского концерна произошло 15 января при взлете. Лайнер авиакомпании Yeti Airlines следовал рейсом Катманду-Покхара. На его борту находились 72 человека. По предварительным данным, причиной крушения самолета могла стать техническая неисправность.

Управление гражданской авиации Непала подтвердило гибель 68 человек при крушении самолета. В свою очередь представитель авиакомпании Пемба Шерпа сообщил, что все 72 человека, находившиеся на борту, погибли.