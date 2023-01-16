16 Января 2023
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Общество Свердловская область
Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

В Нижнем Тагиле рассказали о причинах отмены спектакля с актером "Кухни"

На прошлой неделе в Нижнем Тагиле со скандалом отменили спектакль со звездой сериала "Кухня" Дмитрием Назаровым. Основной причиной стали пародийные песни актера, в которых усматривалась критика СВО. О деталях произошедшего "КП-Екатеринбург" рассказала директор концертной площадки Татьяна Мокрецова.

Напомним, речь идет о спектакле "Корень любви", который был запланирован на 1 февраля. По словам Мокрецовой, вопрос об участии Назарова в выступлении и отмене самого мероприятия встал в новогодние праздники, после выхода пародии от артиста на песню "С чего начинается Родина". О такой выходке руководство Дворца молодежи узнало 9 января, после чего договор с актером был расторгнут в добровольном порядке. Зрителям пообещали вернуть деньги за отмененный спектакль.

"С 12 октября на базе Дворца молодежи в Нижнем Тагиле функционирует штаб помощи мобилизованным семьям. У нас плотная работа идет в этом направлении. Мы собираем гуманитарную помощь для отправки в зону СВО. Отправляли гуманитарную помощь в воинские части Свердловской области. Точно так же сейчас мы работаем с семьями мобилизованных и военнослужащих, которые находятся в зоне СВО. Ежедневно они к нам приходят, звонят. Мы оказываем им социально-бытовую помощь, предоставляем продуктовые наборы. Эта помощь не может осуществляться параллельно со спектаклем Назарова. Он гадит в сторону наших парней, наших тагильчан, которые находятся в зоне СВО. А мы бы его сюда впустили?! Конечно, нет", - заявила Мокрецова.

Своим мнение касательно ситуации поделилась и депутат Госдумы Жанна Рябцева, предложившая и вовсе лишить Назарова российского гражданства.

"Спасибо жителям Нижнего Тагила за то, что они каждый день приближают нашу победу. Наши парни, которые борются за мирное небо, должны знать, что у них есть настоящий тыл. Вы показываете, что мы одна большая, огромная страна. Своей жесткой позицией против предателей вы отменили концерт Дмитрия Назарова. Люди, которые против своей страны, не имеют права на народную поддержку. Таких, конечно, нужно лишать наград. И, возможно, лишать гражданства", - добавила депутат.

Теги: Нижний Тагил, Кухня, Назаров



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