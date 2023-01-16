В Челябинской области три человека погибли в ДТП

Три человека, в том числе один ребенок, погибли в ДТП на автодороге между селом Малояз и поселком Кропачево в Челябинской области, сообщили Накануне.RU в пресс-центре поисково-спасательной службы региона.

Авария произошла днем 15 января на участке дороги возле стоянки большегрузных автомобилей. Легковой автомобиль Chery столкнулся с Газелью, перевозившей фрукты. Участниками ДТП стали еще три машины, в которые от удара отлетели автомобили.

Два человека погибли на месте ДТП, ребенок от полученных травм скончался по дороге в больницу. Водитель Газели получил серьезные травмы и был заблокирован в салоне опрокинувшегося грузовика.

Пострадавшего деблокировали и эвакуировали к карете скорой помощи.