"Ад на полгода обеспечен": в Екатеринбурге на выезде из Академического огромные пробки

Жители Екатеринбурга с трудом могут выехать из Академического района. Из-за частичного перекрытия дороги там образовались огромные пробки.

Напомним, ранее в мэрии уральской столицы объявили о закрытии движения транспорта по четной стороне улицы Серафимы Дерябиной – от улицы Зоологической до дома №34в по Серафимы Дерябиной. Это связано с реконструкцией улично-дорожной сети и строительством трамвайной линии в Академический. Согласно постановлению городских властей, ограничения продлятся с 9 января до 20 июня 2023 года.

По данным сервиса Яндекс-Карты, на выезде из Академического уже который день образуются серьезные автомобильные заторы. Пробки начинаются возле кольца и продолжаются далее по Серафимы Дерябиной. В соцсетях жители жалуются, что им приходится стоять там по несколько десятков минут в ожидании проезда.

"В общем, ад на полгода обеспечен", - пишут горожане в сообществе "Район Юго-Западный".

Напомним, минувшей осенью из-за строительства трамвайной линии перекрывали движение по нечетной стороне улицы Серафимы Дерябиной, от дома №51/1 до улицы Академика Бардина. Из-за этого автобусную остановку пришлось выносить прямо на проезжую часть.

Ранее сообщалось, что трамвай в Академический хотят запустить уже в нынешнем году.