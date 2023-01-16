Экс-депутат заксобрания Пермского края Александр Григоренко во время спецоперации получил второе ранение

Бывший депутат заксобрания Пермского края Александр Григоренко, участвующий в специальной военной операции, получил второе ранение. Об этом сообщил сам Григоренко в своем telegram-канале, передает корреспондент Накануне.RU.

После госпиталя бывший депутат намерен вернуться на фронт.

"Не писал раньше об этом, чтобы не волновать раньше времени родственников. В общем, несколько дней назад получил сквозное осколочное ранение. Ранение получил во время обстрела укропами наших позиций из АГС. Проверял по рации, как держатся пацаны из моего взвода на посту. И тут прилетело.... В принципе ничего страшного, осколок прошел насквозь под губой и выбил левый клык. Но если бы осколок прошел мимо зуба, я бы с вами, наверное, не разговаривал. А так, рана уже потихоньку зарастает, а уж поход к стоматологу я переживу. Пока нахожусь в одном из госпиталей в Центральной России. После госпиталя вернусь на фронт. Будет это уже скоро", - говорится в сообщении.

В 2014 году Александр Григоренко уезжал добровольцем в Луганскую народную республику, где около года участвовал в боевых действиях в качестве ополченца. Был ранен в колено.