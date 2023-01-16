Медведчук заявил о намерении создать "партию мира" на Украине

Председатель запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук написал статью для российской газеты "Известия", в которой пытается анализировать ситуацию вокруг своей страны и предлагает свой выход.

В целом Медведчук просто повторяет (иногда прямо теми же словами) тезисы президента России Владимира Путина и других российских политиков о ситуации после развала СССР, желании РФ подружиться с Западом, обмане Западом России, создании "анти-россии" на базе Украины.

Лишенный Зеленским украинского гражданства Медведчук добавляет несколько своих абзацев. Например, про то, что Украина в 90-е и нулевые сохранила независимость и экономические возможности только благодаря Донбассу: "Россия быстрее, чем Украина, начинает встраиваться в европейский рынок. Ведь у России есть огромное количество энергоносителей, которые пользуются спросом в Европе, а Украина, наоборот, не в состоянии покупать энергоносители по европейским ценам. Независимость Украины вполне могла закончиться экономическим крахом, если бы не юго-восток, где сейчас идут ожесточенные бои. Юго-восток встроил Украину в международное распределение труда своими огромными производственными мощностями и развитой индустрией. Об этом не принято говорить, но в 1990-х годах именно русскоязычный юго-восток спас экономическую, а вместе с ней и политическую независимость Украины".

Также Медведчук указывает на взаимные экономические интересы Донбасса и РФ, о которых не так часто говорят российские политики, рассказывая о причинах начала специальной военной операции: "Бизнес юго-востока во многом завязан на России, ее интересах, потому конфликт перестал быть делом исключительно внутренним. Россия оказалась перед необходимостью не только защитить свои экономические интересы, но и международную честь и достоинство, в которой, как мы показали выше, ей было системно отказано. А уладить эту ситуацию оказалось некому".

Медведчук повторяет слова Путина о том, что Запад должен учитывать интересы России, и напоминает об угрозе глобального конфликта, если Запад не прислушается: "Нужно политически признать, что у России есть интересы, что их необходимо учитывать в строительстве новой разрядки. И главное, играть честно, никого не обманывать, не напускать туману и не пытаться заработать на чужой крови. Но если мировая политическая система не способна к элементарной порядочности, ослеплена гордыней и своими меркантильными интересами, то нас ждут еще более трудные времена".

"Украинский конфликт либо будет расти дальше, перекидываясь на Европу, другие страны, либо будет локализован и разрешен", - считает Медведчук.

В последнем абзаце объемного пересказа тезисов российского президента по слухам получивший гражданство РФ Медведчук, обменянный несколько месяцев назад на украинских военных, намекает на возможность создания на Украине некой альтернативной, пророссийской политической силы, которую он, вероятно, готов возглавить (хотя напрямую он так не говорит).

"Если партия мира и гражданского диалога в какую-то демократию не вписывается, то демократия ли это? И, возможно, украинцам для спасения своей страны нужно начинать строить свою демократию и открывать свой гражданский диалог без западных кураторов, результат от управления которых вреден и губителен. Если Запад не хочет слушать точку зрения другой Украины, то это его дело, но для Украины такая точка зрения важна и необходима, иначе этот кошмар никогда не закончится. Значит, необходимо создать политическое движение из тех, кто не сдался, кто не отрекся от своих убеждений под страхом смерти и тюрьмы, кто не желает, чтобы его страна стала местом геополитических разборок. Мир должен услышать таких людей, как бы Запад ни требовал монополии на правду. Украинская ситуация катастрофически сложная и опасная, но она не имеет ничего общего с тем, что каждый день говорит Зеленский", - заключает Медведчук.