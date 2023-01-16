В МИД РФ заявили об агрессии по отношению к российским посольствам на Западе

Российская сторона фиксирует попытки поджечь российские посольства и подстроить ДТП с дипломатами РФ в нескольких странах Запада.

На фоне искусственно раздуваемой русофобской истерии, старт которой был дан сразу после начала спецоперации на Украине, сказал ТАСС статс-секретарь - заместитель министра иностранных дел РФ Евгений Иванов, в Москве продолжают "фиксировать вопиющие случаи нарушения иностранными государствами международного права, в том числе в сфере обеспечения безопасности российских диппредставительств и консульских учреждений".

"Вопреки своим обязательствам, многие страны, представляющие так называемый коллективный Запад, допускают в отношении российских загранучреждений и их персонала не только провокации, но и насильственные действия. Здания наших посольств и консульств неоднократно пытались поджечь, на их территорию забрасывались бутылки с зажигательной смесью и другие опасные предметы, разбивались оконные стекла в школах, служебных помещениях и жилых домах", - сказал Иванов.

Имеются случаи прямой агрессии в отношении наших сотрудников и членов их семей, попытки подстроить ДТП с их участием, причинения намеренного ущерба автомобилям. По некоторым фактам Генпрокуратурой России уже возбуждены уголовные дела, уточнил замглавы МИД.