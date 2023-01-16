16 Января 2023
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Общество Свердловская область
Фото: УГМК-Телеком

УГМК-Телеком взялась за "умную" домофонию в домах Верхней Пышмы

В домах Верхней Пышмы появляются "умные" домофоны, позволяющие жильцам отслеживать звонящих по смартфону. Технику начали внедрять специалисты блока телекоммуникаций УГМК-Телеком, отобравшие для запуска проекта несколько жилых комплексов.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе компании, проект предусматривает дооснащение традиционных домофонных сетей IP-системой, которая будет транслировать аудио- и видео-вызовы на телефон жильца.

"УГМК-Телеком взяла на техобслуживание несколько жилых комплексов с традиционной домофонной связью и периметральным контролем доступа – автоматизированными воротами и калитками. В рамках работы по развитию домофонии мы проработали проект, который позволит дооснастить эти системы новым функционалом. В частности, можно сделать так, что стандартная домофонная панель VIZIT будет перенаправлять видеовызов в смартфон клиента, демонстрируя собственнику квартиры, кто к нему пришел. Владелец сможет одним касанием пальца впустить человека или ограничить ему вход. Все поступающие звонки будут сохранятся в архиве в течение 14 дней", – рассказал директор по продажам и сервису телекоммуникационных услуг УГМК-Телеком Роман Волошин.

Домофония в Верхней Пышме от УГМК-Телеком(2023)|Фото: УГМК-Телеком

Особенностью является, что IP-система способна автоматически выявлять и устранять ряд неполадок, такие как нерабочая трубка. Теперь из-за такого рода неполадок больше не нужно оформлять заявок и вызывать специалистов. Удобна техника и в эксплуатации. В руках жильцов окажется несколько сценариев настроек, например, организация временного доступа для курьеров или гостей через периметральные ворота и калитки. Аналогичным способом можно открыть доступ в паркинг или дверь для маломобильных граждан и возрастных посетителей.

Новое решение уже отпилотировали и начали применяться в одном из ЖК Верхней Пышмы, состоящем из 800 домохозяйств.

"Мы уже внедрили IP-систему в одной из секций ЖК, получив положительные результаты тестирования и отзывы от жильцов. Модернизации поддается любая система, а сама услуга – добровольная. Тем, кому это необходимо, подключают дополнительную опцию за 50 рублей в месяц. Тот, кто не хочет расширять функционал домофона, продолжает пользоваться традиционной связью", – резюмируют в компании УГМК-Телеком.

Теги: домофония, Верхняя Пышма, УГМК-Телеком



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