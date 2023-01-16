16 Января 2023
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Политика За рубежом
Фото: Bernd von Jutrczenka, dpa, Global Look Press

Вашингтон и НАТО с помощью Украины ведут прокси-войну с Россией, - президент Хорватии

США и НАТО ведут опосредованную войну против России на Украине, считает президент Хорватии Зоран Миланович.

"Вашингтон и НАТО ведут прокси-войну против России с помощью Украины", - приводит его слова ТАСС.

Миланович отметил, что не видит смысла в санкциях против Москвы. "Санкции - это абсурд, мы ничего не добьемся с их помощью. Они даже не сломили санкциями Милошевича".

"Они переходят от войны к войне. А я кем должен быть, рабом Америки?" - сказал он.

Так Миланович прокомментировал критику решения парламентариев Хорватии отказаться от участия в миссии Евросоюза EUMAM Ukraine — кампании, которая подразумевает двухлетний курс обучения 15 тыс. украинских боевиков по использованию оружия Запада хорватским премьер-министром Андреем Пленковичем.

Напомним, в январе прошлого года президент Хорватии заявлял, что Украину подстрекают к конфронтации с Россией. Он подчеркнул, что Украина ничего не получила от ЕС, который обещал очень много.

Теги: хорватия, милонович, сша, нато, украина



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