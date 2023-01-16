16 Января 2023
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Экономика Челябинская область
Фото: Накануне.RU

На ЧТПЗ назначили нового управляющего директора

Управляющим директором Челябинского трубопрокатного завода назначен Евгений Губанов, сообщили Накануне.RU в пресс-службе предприятия.

Губанов работает на ЧТПЗ с 2005 года. Он прошел путь от электросварщика до начальника цеха по выпуску труб большого диаметра "Высота 239", руководителя производства труб большого диаметра и главного инженера.

Напомним, 16 марта 2021 года Трубная металлургическая компания объявила о завершении сделки по приобретению 86,54% акций ПАО "ЧТПЗ" у контролирующего акционера Андрея Комарова. Управляющим директором ЧТПЗ и генеральным директором предприятий АО "СОТ" и ООО "ЭТЕРНО" был назначен Валентин Тазетдинов.

Теги: ЧТПЗ, назначение,



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