Для иностранцев надо ввести зеркальные "требования" по визам вплоть до невыполнимых - Клишас

16 Января 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Про взятие Соледара: возможности и риски

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo





Политика В России
Фото: Накануне.RU

Для иностранцев надо ввести зеркальные "требования" по визам вплоть до невыполнимых - Клишас

Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас не исключил, что Россия введет "зеркальные" препоны для иностранцев из Евросоюза, желающих получить визу РФ.

Ранее МИД России заявил, что страны ЕС начали предъявлять невыполнимые требования при оформления виз для россиян.

"Очевидно, это является доказательством дискриминации и отношения к россиянам как к людям второго сорта, такая политика западных стран проводится не первый день и мы до сих пор не можем добиться от нашего МИДа внятной позиции - какие ответные действия Россия готова принять в отношении этих стран в ответ на открытую дискриминацию", - пишет Клишас в своем Telegram-канале.

Он добавил, что правила выдачи иностранным гражданам российских вид должны быть "зеркальными" и содержать такой же набор требований ("вплоть до невыполнимых"). "От слов и бесплодных сожалений нужно переходить в этой сфере к жёстким ответным действиям - только так можно защитить права россиян", - заявил Клишас, не сообщив, правда, каким образом запрет на въезд в РФ для иностранцев поможет "праву россиян" на посещение Евросоюза.

Ранее замминистра иностранных дел России Евгений Иванов в интервью ТАСС пожаловался, что некоторые страны Евросоюза при оформлении виз требуют оплаты визовых сборов через западные страны или предъявление медицинской страховки иностранной компании, "что крайне проблематично в условиях беспрецедентных западных санкций". Санкции были введены после начала властями РФ специальной военной операции. Также Иванов напомнил, что Латвия, Литва, Польша, Финляндия, Чехия и Эстония запретили туристический въезд на свою территорию для россиян – также в ответ на специальную военную операцию, проводимую Россией.

Теги: андрей клишас, виза, евросоюз, россияне, оформление визы, зеркальный ответ



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети