Для иностранцев надо ввести зеркальные "требования" по визам вплоть до невыполнимых - Клишас

Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас не исключил, что Россия введет "зеркальные" препоны для иностранцев из Евросоюза, желающих получить визу РФ.

Ранее МИД России заявил, что страны ЕС начали предъявлять невыполнимые требования при оформления виз для россиян.

"Очевидно, это является доказательством дискриминации и отношения к россиянам как к людям второго сорта, такая политика западных стран проводится не первый день и мы до сих пор не можем добиться от нашего МИДа внятной позиции - какие ответные действия Россия готова принять в отношении этих стран в ответ на открытую дискриминацию", - пишет Клишас в своем Telegram-канале.

Он добавил, что правила выдачи иностранным гражданам российских вид должны быть "зеркальными" и содержать такой же набор требований ("вплоть до невыполнимых"). "От слов и бесплодных сожалений нужно переходить в этой сфере к жёстким ответным действиям - только так можно защитить права россиян", - заявил Клишас, не сообщив, правда, каким образом запрет на въезд в РФ для иностранцев поможет "праву россиян" на посещение Евросоюза.

Ранее замминистра иностранных дел России Евгений Иванов в интервью ТАСС пожаловался, что некоторые страны Евросоюза при оформлении виз требуют оплаты визовых сборов через западные страны или предъявление медицинской страховки иностранной компании, "что крайне проблематично в условиях беспрецедентных западных санкций". Санкции были введены после начала властями РФ специальной военной операции. Также Иванов напомнил, что Латвия, Литва, Польша, Финляндия, Чехия и Эстония запретили туристический въезд на свою территорию для россиян – также в ответ на специальную военную операцию, проводимую Россией.