16 Января 2023
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Происшествия Тюменская область Уральский ФО
Фото: пресс-служба ЦРЖ УрГАУ

Тюменцы требуют наказать живодера, изрубившего собаку топором

Тюменцы создали петицию с требованием наказать живодера, разрубившего голову собаке, и бросившего ее умирать в мусорный бак, передает корреспондент Накануне.RU.

Число подписавших петицию за два дня превысило 4,7 тыс. человек.

Инцидент произошел 13 января, в доме по ул. Бориса Щербины. В мусорном контейнере в двойном пакете найдена небольшая собака с разрубленной головой. Животное доставили в клинику. Пес перенес операцию. Ветеринары продолжают лечение.

По этическим соображениям мы не можем опубликовать снимки пострадавшего животного. Собаке дали кличку Оскар.

"Казнить нельзя помиловать. Что делать с человеком? Где поставить запятую? Мужчина приблизительно 40-45 ти лет, проживает в многоквартирном доме по ул. Бориса Щербины, утром вынес мешок и выкинул в мусорный бак. Кто-то из прохожих услышал, как в мусорном баке что-то тихо скулит. Прохожий достал белый мешок, в нем был пес порубленный (предварительно удар наносился топором). Удары были множественные, больше всего удары пришлись в голову в области обоих глаз, теменная зона черепа. В данный момент собака находится на операции в стационаре в ветеринарной клинике. У собаки большая кровопотеря", - пишет автор петиции.

В соцсетях жители Тюмени также требуют наказать живодера. Нашлись и те, кто готов приютить животное.

Волонтеры написали заявление в полицию. В пресс-службе МВД России по Тюменской области пообещали прокомментировать ситуацию позднее.

Теги: собака, оскар, живодер



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