16 Января 2023
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Про взятие Соледара: возможности и риски

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Политика В России ДНР и ЛНР
Фото: Telegram-канал &quot;Кепка Пригожина&quot; / t.me/Prigozhin_hat

Боец с позывным "Лотос" из ЧВК "Вагнер" в эфире Соловьева раскрыл план, который помог освободить Соледар от ВСУ

Российский телеведущий и журналист Владимир Соловьев отправился в Соледар. Там ему удалось пообщаться с бойцами ЧВК «Вагнер», участвовавшими в освобождении города.

Среди них штурмовик с позывным «Допуск», артиллерист «Гипс» и Герой ЛНР «Шеф». Абсолютно героическим человеком является боец «Лебедь», добавил телеведущий. Он стал обладателем семи медалей «За Отвагу» и кавалером Ордена Мужества. Такой результат является уникальным за всю историю.

Руководил всей операцией командир с позывным «Лотос». Он является выпускником рязанского десантного училища, а также Героем России, ЛНР и ДНР.

В разговоре с телеведущим «Лотос» поделился, какая тактика была применена при освобождении города. По его словам, она заключалась в том, чтобы выманить противника в село Раздоловка и проникнуть в его штурмовые группы. Успешно завершив эту задачу, бойцы заняли высотку, к которой подтягивали резервы, окружающие Соледар.

«За счет этого мы смогли потом ночью заскочить в его штурмовые группы», — отметил «Лотос».

Ранее о взятии города сообщил бизнесмен Евгений Пригожин. Он также уточнил, что участие в боях за Соледар принимали исключительно «вагнеровцы».

Теги: владимир соловьев, евгений пригожин, чвк вагнер, соледар, всу



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