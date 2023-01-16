В Екатеринбурге ищут водителя, который ночью сбил женщину и уехал

В Екатеринбурге разыскивают очевидцев ДТП, в котором серьезно пострадала женщина. Также ведутся поиски скрывшегося водителя.

Как сообщили Накануне.RU в городской Госавтоинспекции, дорожный инцидент произошел 14 января около 3 часов ночи в районе дома 49 на улице Волгоградской. По предварительной информации, неустановленный водитель неустановленного автомобиля сбил пешехода. В результате пострадала женщина, которая с травмами головы и переломами костей была доставлена в больницу.

В данный момент пострадавшая находится в реанимации. Водитель скрылся с места ДТП, сейчас полицейскими принимаются меры по установлению его личности и местонахождения.

Всех, кто располагает какой-либо информацией о случившемся, в ГИБДД просят обращаться по телефонам 02, +7 (958) 138-29-00, а также по адресу: Екатеринбург, улица Степана Разина, 20.