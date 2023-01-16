16 Января 2023
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Армия и ВПК За рубежом
Фото: Christoph Soeder / Pool via REUTERS

Канцлер Германии не может найти женщину

У канцлера Германии Олафа Шольца – трудности с поиском министра обороны. После отставки Кристины Ламбрехт канцлер пообещал, что по крайней мере половина его кабинета будет состоять из женщин.

"У Шольца – проблемы с женщинами, когда дело доходит до назначения на должность: в начале своего президентского срока он пообещал, что минимум половина его правительственной команды будет состоять из женщин", - цитирует РИА Новости сообщение Bild по этому поводу.

"Беда" канцлера заключается в том, что он ориентируется именно на пол кандидата на пост министра обороны.

"Федеральный канцлер должен заполнять министерство обороны, которое крайне важно для безопасности Германии, не с точки зрения пола, а исключительно компетенции сотрудника", - прокомментировал ситуацию вице-президент бундестага Вольфганг Кубицкий.

Теги: Олаф Шольц, Кристина Ламбрехт, , министерство обороны



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