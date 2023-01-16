16 Января 2023
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Армия и ВПК Свердловская область
Фото: Администрация Серовского городского округа

Член ЧВК "Вагнер" из Серова погиб в ходе специальной военной операции

Житель Серова и член ЧВК "Вагнер" Леонид Родионов скончался в зоне проведения специальной военной операции. Об этом сообщает пресс-служба администрации серовского городского округа.

"С прискорбием сообщаем о гибели нашего земляка Леонида Родионова в ходе проведения специальной военной операции", - говорится в сообщении.

Леонид Родионов, погибший в ходе спецоперации(2023)|Фото: Администрация Серовского городского округа

Леонид Родионов родился 9 января 1982 года в Серове, где воспитывался в школе-интернате №1 будучи сиротой. После 9-го класса поступил в СПТУ №54 и отучился на автомеханика. Погиб военнослужащий в ходе освобождения Донецкой Народной Республики в составе ЧВК "Вагнер".

Прощание пройдет сегодня в 12.00 в ритуальном зале муниципальной похоронной службы "Прощание" по адресу ул. Карбышева, 15А.

Теги: военнослужащий, мобилизованный, спецоперация, смерть, ЧВК Вагнер



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