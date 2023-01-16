16 Января 2023
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Общество Свердловская область Свердловская область
Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

На Среднем Урале ожидается мартовская погода

После заморозков, на смену которым пришел сильный ветер, свердловчан наконец ожидает мартовская погода. По словам эксперта в области метеорологии Алексея Пулина, потепление придет в регион уже на этой неделе.

"Ожидается, что в южной части Свердловской области ветер стихнет к вечеру 16 января. С этого времени под влиянием высотно-теплого антициклона в регионе установится практически мартовская погода. Близость центра антициклона обеспечит формирование температурных инверсий преимущественно по югу области, где ночные температуры будут достигать -20 градусов. Днем, при относительно малооблачной погоде, инверсия будет частично разрушаться, что приведет к прогреву приземных слоев воздуха до -2..-7", - написал Пулин в своем Telegram-канале.

На этой неделе средняя температура составит -8, -13 градусов. Наиболее значительные отклонения от климатической нормы можно ожидать в северных районах области: до +8.,+10 к норме. В южных районах отклонение более умеренное: до +2,.+4 к норме.

16 января по прогнозу синоптика днем температура воздуха прогреется до -5,-10 градусов. В Екатеринбурге сегодня без осадков, -6,-8 градусов. Ослабление ветра ожидается к вечеру - до 12-15м/с.

17 января ночью температура понизится до -13, однако уже днем составит -6. В среду ночью столбик термометра также опустится до -12, после чего поднимется до -5. Аналогичная погода ждет свердловчан и в четверг: -11 ночью и -6 днем. Еще теплее станет в пятницу: ночью -9, днем -3. Выходные встретят 8-миградусным морозом ночью и 4-градусным днем.

Напомним, что в МЧС продлили штормовое предупреждение на 16 января. На протяжении дня местами в Свердловской области сохраняется ветер с порывами до 20 м/с.

Теги: погода, потепление



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