В Челябинской области на предприятии погиб рабочий

В Челябинской области рабочий погиб, попав в движущуюся транспортерную ленту. По данному факту проводится доследственная проверка, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального СК.

Инцидент произошел 14 января на предприятии в Пластовском районе.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, в том числе выполнение на предприятии требований обеспечения техники безопасности при производстве работ. Устанавливается причина смерти рабочего.