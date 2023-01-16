16 Января 2023
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Фото: Накануне.ru

В МИД РФ заявили о невыполнимых требованиях ЕС к туристам из России

Государства Европейского союза (ЕС) свели к минимуму оформление многократных виз для граждан России, а несколько стран выдвигает заведомо невыполнимые условия получения разрешений на въезд для туристов.

"Некоторые страны Евросоюза, не отказывая в выдаче виз россиянам формально, выдвигают заведомо невыполнимые условия. В частности, требуют оплаты визовых сборов через западные банки или предъявления медицинского страхового полиса иностранного страховщика, что крайне проблематично в условиях беспрецедентных западных санкций. Сведено к минимуму оформление россиянам многократных виз", - сказал в интервью ТАСС статс-секретарь – заместитель министра иностранных дел России Евгений Иванов.

Замглавы МИД подчеркнул, что на Западе "ужесточают условия въезда для российских туристов вплоть до полного прекращения выдачи им шенгенских виз".

"Как вам известно, на текущий момент российским гражданам запрещен въезд с туристическими целями в Латвию, Литву, Польшу, Финляндию, Чехию и Эстонию", - напомнил он.

Теги: МИД РФ, Евгений Иванов



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