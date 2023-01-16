В Екатеринбурге УК засудила жильцов, отгородивших себе часть подъезда

Суд в Екатеринбурге обязал жителей многоквартирного дома вернуть часть подъезда, которую те незаконно присвоили себе.

Как сообщили Накануне.RU в ГУФССП России по Свердловской области, жильцы дома на улице Высоцкого, 6 отгородили себе часть подъезда, установив дверь и дверную коробку. Из-за этого людям был перекрыт доступ к лифту. Тогда управляющая компания обратилась в суд за восстановлением прав других жителей дома на пользование общей территорией. Суд вынес решение в пользу УК и постановил демонтировать конструкцию.

Однако соседи убирать незаконно возведенную перегородку не торопились, а от исполнения решения всячески уклонялись. После этого судебные приставы арестовали у установивших дверь жильцов счета в кредитных организациях. Также был составлен административный протокол по статье 17.15 КоАП РФ (Неисполнение содержащихся в исполнительном документе требований).

Только после принятых мер соседи демонтировали дверную коробку своими силами.