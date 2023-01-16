16 Января 2023
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Общество В России
Фото: Накануне.RU

Кабмин обсуждает введение единой платежки за коммунальные услуги

Минстрой обсуждает с Минцифры и другими ведомствами в введение в России единого платежного документа за жилищно-коммунальные услуги, в котором будут отображаться показания квартирных и общедомовых счетчиков. Об этом сообщают "Известия".

Для реализации инициативы предполагается переход на электронную форму квитанций в Государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ).

Отмечается, что на данный момент единая форма отсутствует и зачастую общедомовые показания в квитанциях не отображаются, из-за чего граждане "не понимают, за что платят".

Эксперты считают, что нововведение позволит сделать оплату жилищно-коммунальных услуг более прозрачной и исключить махинации.

Ранее сообщалось, что зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова предложила использовать материнский капитал для оплаты коммунальных услуг. Она считает, что предлагаемая мера станет хорошей поддержкой и "освободит семьи от трат на коммуналку на несколько лет".

Теги: коммунальные услуги, жкх, платежка, квитанция



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