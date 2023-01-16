СМИ: дочь Тутберидзе с партнером не исключают вариант выступлений за Израиль

Российский танцевальный дуэт фигуристов Диана Дэвис и Глеб Смолкин рассматривает возможность смены спортивного гражданства на израильское.

Об этом сообщает РИА "Новости" на свой источник. При этом конкретных договоренностей в настоящее время не достигнуто. Окончательное решение будет приниматься исходя из политической обстановки в мире.

В случае допуска сборной России к международным соревнованиям в ближайшем будущем дуэт может отказаться от любых планов по смене спортивного гражданства.

В нынешнем сезоне Дэвис и Смолкин пропустили все внутрироссийские турниры из-за проблем с документами у партнера.

Летом американский блогер Дэйв Лиз заявил, что планирует перейти в сборную США. Фигуристы эту информацию опровергли.

Дэвис и Смолкин на последнем чемпионате России заняли второе место и отобрались на Олимпийские игры в Пекин, где стали 14-ми.