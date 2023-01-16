СМИ: дочь Тутберидзе с партнером не исключают вариант выступлений за Израиль
Российский танцевальный дуэт фигуристов Диана Дэвис и Глеб Смолкин рассматривает возможность смены спортивного гражданства на израильское.
Об этом сообщает РИА "Новости" на свой источник. При этом конкретных договоренностей в настоящее время не достигнуто. Окончательное решение будет приниматься исходя из политической обстановки в мире.
В случае допуска сборной России к международным соревнованиям в ближайшем будущем дуэт может отказаться от любых планов по смене спортивного гражданства.
В нынешнем сезоне Дэвис и Смолкин пропустили все внутрироссийские турниры из-за проблем с документами у партнера.
Летом американский блогер Дэйв Лиз заявил, что планирует перейти в сборную США. Фигуристы эту информацию опровергли.
Дэвис и Смолкин на последнем чемпионате России заняли второе место и отобрались на Олимпийские игры в Пекин, где стали 14-ми.