16 Января 2023
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Общество В России
Фото:Накануне.RU

В России предложили использовать маткапитал для оплаты услуг ЖКХ

В России использовать материнский капитал предложено для оплаты коммунальных услуг.

С такой инициативой выступила зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова. Кабмин РФ просят рассмотреть возможность использования выплату на оплату услуг ЖКЖ.

По мнению депутата, рост цен на жилищно-коммунальные услуги сильнее всего отразится на одиноких родителях, многодетных семьях и пенсионерах. "В условиях постоянного роста цен на коммунальные услуги многие семьи не справляются с расходами, копятся долги. А многодетная семья, которой положена большая квартира, не в силах ее содержать. По имеющимся у меня данным, некоторые семьи тратят на оплату ЖКХ около 100 тысяч рублей в год", - заявила парламентарий.

Лантратова считает, что предлагаемая мера станет хорошей поддержкой и "освободит семьи от трат на коммуналку на несколько лет". "Если семьи на несколько лет освободить от коммунальных платежей, это позволит пустить освободившиеся средства на оплату кружков, на одежду, игрушки, памперсы, то есть на самое необходимое, на что семейного бюджета не всегда хватает", - отметила Лантратова.

Теги: маткапитал, ЖКХ



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