Россия и Иран начали проработку общего стейблкойна на золоте

В Центральном Банке Ирана рассматривают возможность совместно с Россией создать некий токен Персидского региона.

Как сообщил исполнительный директор Российской ассоциации крип тоиндустрии и блокчейна Александр Бражников, предполагается, что он будет приниматься в качестве платежного средства во внешнеторговых расчетах вместо доллара, рубля и иранского риала.

Член думского комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Ткачев подтвердил факт переговоров. По его словам, на государственном уровне данный вопрос будет активно обсуждаться только после того, как в России полностью отрегулируют криптовалюты.

По предварительным данным, токен будет обеспечен золотом, т. е. по своему типу будет стейблкойном – криптовалюта, стоимость которой привязана к так называемому фиату ("классические" деньги, эмитируемые государствами) или драгметаллам, сообщают "Ведомости".

Проект закона о трансграничных платежах в криптовалютах может начать работать в России со II квартала 2023 года.