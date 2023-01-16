Путин поручил освободить врачей от призыва

Российский президент Владимир Путин поручил Минобороны, Минздраву и властям новых территорий подготовить предложения об освобождении призванных по мобилизации врачей от несения воинской обязанности.

Поручения даны по итогам прошедшего 7 декабря прошлого года заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека.

Предложения главы государства должны быть представлены до 1 февраля, в качестве ответственных указаны министр обороны Сергей Шойгу, министр здравоохранения Михаил Мурашко и руководители регионов – врио главы ДНР Денис Пушилин, врио главы ЛНР Леонид Пасечник, врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий и врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.

У врачей специальности касаются в основном их профильных задач. "Если медик заканчивал военную кафедру в медвузе или, к примеру, военно-медицинскую академию, он может иметь звание офицера запаса. У других врачей или среднего медперсонала военно-учетная специальность может звучать как «медбрат», «фельдшер», и их вполне могли мобилизовать для этих целей", – сообщают "Ведомости" со ссылкой на источник.

Адвокат адвокатского бюро "Онегин групп – медицинская адвокатура" Татьяна Заседателева заявила, что врачи военнообязанные и по определению находятся в запасе и имеют соответствующую военно-учетную специальность, по которой они подлежат призыву в рамках мобилизации. Она также обращает внимание, что речь идет пока только о подготовке предложений и не ясно, в каком объеме они будут реализованы, так как поручения и принятые нормативные акты в их исполнении часто сильно отличаются.

По словам юриста Александра Передрука, мужчины, которые имеют медицинское образование, обязаны состоять на воинском учете в общем порядке, но у них указана соответствующая воинско-учетная специальность.

Термин "освобождение от исполнения воинской обязанности", вероятнее всего, употребляется в значении "демобилизации" уже призванных на военную службу врачей из недавно присоединенных регионов России по примеру Донецкой области и дальнейшего освобождения их от призыва в ходе СВО, поясняет старший юрист, адвокат Lidings Елизавета Фурсова.

Она не исключила, что положения, которые будут разработаны, будут распространяться на врачей-протезистов из новоприсоединенных регионов – Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей – и возвращение этих специалистов с фронта.