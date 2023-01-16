16 Января 2023
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Экономика В России
Фото: Накануне.RU

Купить просрочку в магазинах станет невозможно

В январе в России розничная торговля запускает добровольный эксперимент: система цифровой маркировки не будет пропускать через кассу просроченную молочную продукцию — люди просто не смогут ее купить.
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Это позволит блокировать просроченный товар на этапе сканирования. Первым участником стал самый крупный российский ритейлер — "Магнит", сообщили в пресс-службе компании и подтвердили в Центре развития перспективных технологий. Другие торговые сети также разрабатывают аналогичные функции для своих касс.

В перспективе кабмин планирует распространить этот опыт на весь продуктовый ритейл и те наименования товаров, которые подпадут под маркировку.

На практике это цифровое решение будет действовать так: из системы маркировки "Честный знак" ритейлер получит информацию о сроке годности товара в момент сканирования марки на кассе. Если система зафиксирует просрочку, то она заблокирует транзакцию и продажа станет технически невозможной, сообщают "Известия".

На молочку наносят уникальный код, который невозможно подделать, так как он защищен криптографически. Покупатель сканирует код и через мобильное приложение узнает о товаре все – начиная от реальных сроков годности, а в магазинах часто указывают не верные даты, до ветеринарного сертификата на сырье. Если нашли несоответствие с тем, что написано на упаковке и что отражается в приложении — вам тут же предлагают отправить жалобу.

Теги: просрочка, магазины, маркировка



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