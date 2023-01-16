СМИ: в России узаконили каннибализацию самолетов

В России узаконили так называемую каннибализацию авиалайнеров.

Правительство РФ в конце декабря 2022 года принял поправки в постановление № 353, дающие право отечественным авиакомпаниям и предприятиям снимать исправные запчасти с одних лайнеров для их хранения или установки на другие самолеты. Также разрешено устанавливать неоригинальные иностранные запчасти, продлевать сроки техобслуживания самолетов, сообщают "Известия" со ссылкой на источники в авиаотрасли.

По словам экспертов, каннибализация флота — нормальная мировая практика, но требуются четкие процедуры исполнения. Кроме того, авиапредприятия пока не получили официальных документов с решением кабмина и не понимают, можно ли ориентироваться на него.

Собеседники издания заявили, что в России и в предыдущие годы переставляли запчасти с самолета на самолет, а также была практика установки неоригинальных компонентов.

Ранее авиакомпании России попросили Министерство транспорта разрешить на законных основаниях переставлять компоненты с одних авиалайнеров на другие, чтобы поддержать исправность парка в условиях ограничительных мер в отношении Москвы.